明天氣晴朗回溫 下週冷氣團來襲探11度

2019-01-18 22:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕歷經今晨低溫後，天氣逐漸趨於穩定，各地天氣均回升到20度以上，根據中央氣象局預測，明天天氣型態與今天類似，呈現相對穩定，但後天上午又有鋒面通過，午後強烈大陸冷氣團逐漸影響，下週三中部以北低溫下探11度，提醒民眾留意。

氣象局指出，今晨梧棲測到12.7度低溫，白天後溫度回升，明天各地多雲到晴，僅花東、中南部山區有零星降雨，北部高溫將回升到25至26度，其他地區也都在25度左右，相對舒適穩定。

不過氣象局說，後天上午會有一道鋒面通過，北部、東半部、中南部山區可能會有局部短暫雨，晚上緊接著強烈大陸冷氣團來襲，將影響到下週四清晨，其中下週一至下週二屬於濕冷，下週三起轉乾。

氣象局解釋，下週一、週二受到華南雲雨區東移影響，中部以北、東半部、南部山區會有短暫雨，轉乾後，週三清晨可能會出現這波冷氣團最低溫，預計中部以北下探11至12度，其他地區也只有14度。

至於今年初雪遲未到，氣象局說，強烈大陸冷氣團來襲後，下週一、週二在水氣也能夠配合下，3000公尺以上高山不排除有降雪可能，但還需視實際狀況而定。

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