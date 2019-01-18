警察制服也玩「十年挑戰」 示範正妹女警被認出是她！

2019-01-18 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕社群網站近日掀起一陣「十年挑戰」旋風，不只明星藝人跟上流行，臉書粉絲團「NPA署長室」也放上10年前後的警察制服對比照，不過有眼尖網友發現，照片中示範制服的正妹女警，正是去年曾在世警消運動會奪得5面跆拳道金牌的王令樺。

「NPA署長室」在臉書有近20萬粉絲追蹤，為傾聽警界同仁心聲，經常釋出勤業務改革、治安宣傳等內容，今天則跟上「十年挑戰」潮流，貼出一張2009年與2019年的新舊款制服對比照，警政署為更新警察制服裝備，去年2月曾辦新式警察制服票選，最終以「專業戰術型」的藏青色款式獲得最高票。「NPA署長室」表示，「10年，我們改變了很多，其中最明顯的，就是今年我們即將換穿新式制服了。」

不過有眼尖網友，認出照片中示範制服的女警，正是去年曾在「世界警消」運動會，跆拳道項目奪得5面金牌的警員王令樺，網友紛紛指認，「我們厲害的教官」、「這位學姊之前好像有上過新聞，超猛的」、「這身材千錘百鍊過的」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/