斥資12.3億！沙崙綠能科學城2聯外道路 3月動工

2019-01-18 22:59

〔記者楊金城／台南報導〕歸仁沙崙智慧綠能科學園區已積極開發中，為提供科學城與週邊區域更便捷道路網，台南市工務局發包「高鐵臺南沙崙站銜接南154線連絡道工程」及「歸仁十三路延伸至關廟道路工程」開闢案，預計3月進場動工，對當地交通建設是大利多。

綠能科學城兩條連絡道開闢工程費（含用地費）合計12.3億元，預計2021年初通車。

台南市工務局新建工程科說，開發沙崙智慧綠能科學園區，沙崙站銜接南154線連絡道、歸仁十三路延伸至關廟道路工程的開闢，扮演穿針引線的加乘角色，完工後將串聯歸仁與關廟二大區域產業及交通，並結合台86線及台19甲線道路，加速科學城發展完善交通系統，促進地區產業經濟發展。

工務局說，高鐵銜接南154線連絡道」是南北走向，自沙崙站特定區銜接台86線及歸仁市區，路寬12到15公尺、全長約2.3公里，工程費加用地費約需4億元。

歸仁十三路延伸至關廟道路的開闢，由高鐵沙崙站特定區歸仁十三路新闢道路向東，再沿五甲路拓寬，北轉銜接台19甲線到關廟，路寬25公尺、全長約3.2公里，工程費加用地費要花8.3億元。

綠能科學城兩條連絡道開闢，原有行道樹除了保留移植再生，也將廣植綠被，全線使用LED路燈照明，表現「綠」色節「能」道路的特色，未來可減少交通壅塞，帶動區域發展。

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