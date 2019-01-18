新臺華輪2022上路？ 慧洋海運董座不願鬆口接辦

2019-01-18 20:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新臺華輪案屢因政黨輪替延宕，澎湖縣長賴峰偉決定採單胴體船型鋼造，今年完成統一發包開始建造，2022年完成新船營運。但先前承包的慧洋海運董事長藍俊昇不願鬆口接辦，反而自製2艘新船，讓全案又增添變數。

新建臺華輪案一波三折，從前縣長王乾發至陳光復，歷經時間長達10餘年，由於政黨輪替，全案一變再變，陳光復推翻王乾發主政時的設計，璿在賴峰偉又推翻陳光復縣府的設計，回復至王乾發時代的新臺華輪案，但當年想承包的藍俊昇，因設計規劃費3000餘萬元遲遲未撥付，目前承接意願缺缺，完成時程恐又延後。

受夠政策朝令夕改的藍俊昇，乾脆自資3500萬美金，訂購2艘目前最新高速客輪，載客數多達552人，分別命名為代表台灣國寶的雲豹及藍鵲，第一艘全新打造的高速客輪雲豹，將於3月中回到台灣，預計3月從嘉義布袋首航澎湖馬公，航程只需要1小時，並加裝船體電子穩定系統，保證航程平穩。

另外運用高速客船優勢，將以往只從嘉義布袋港往返澎湖的航班，往北延伸至台中港及往南延伸至高雄港至澎湖的航線。也將規劃第二艘船拓展台灣東部蘇澳至花蓮往返航線，甚至與中國廈門航線，以便利民眾更多元的交通選擇，最終目標是建立台灣海岸線安全快速的藍色公路。

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