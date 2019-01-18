西濱快速道路趕工 芳苑海堤驚見掏空下陷

2019-01-18 18:44

〔記者陳冠備／彰化報導〕西濱快速道路（台61線）彰化芳苑段如火如荼趕工，封鎖海岸，漫步海堤欣賞美麗潮間帶景致只能先等等，然而近日卻傳出，快速道路下方的新街海堤堤防出現地層下陷，地基土石被掏空，地方民眾擔心，海堤遭毀，不僅無法欣賞美景，若遇海水大漲，恐會倒灌入村莊，引發水患。管理單位第4河川局說，已發文要求廠商，在防汛期前補強地基，施工完成後也要求廠商復原海堤步道原有面貌。

西濱快速道路彰化段，目前只剩WH51標永興至新街路段與WH52標新街至大城路段新建工程尚在施工，預計2019年12月完工，總長4.75公里，多數路段沿海岸線建造，難度最高，也因此太靠近潮間帶，地方人士擔心工程會帶來生態或景觀的破壞。

果不其然，位在普天宮旁的新街海堤紅磚堤道，因為擋不住連日施工，近日已經出現地基下陷與地磚裂開痕跡，最離譜的是海堤地基土石流失挖空，隨時可能崩塌，岌岌可危。

芳苑鄉民李國忠說，新街海堤是民眾賞夕、賞鳥的最佳景點，施工廠商為了建構台61線地基，疑似把周邊堤防挖除掉，導致堤防地基結構遭到破壞，從二林溪端到漁民廣場約1.3公里的堤防，都有土石流失以及堤頂裂開、變形凹陷等狀況，擔心再不處理，堤防可能會坍塌，若遇大潮，恐有潰堤可能。

第四河川局副局長董志剛說，台61線永興至新街路段，因部分路線與新街海堤重疊，施工前已要求廠商盡量避免海堤破壞，但施工期無法預期發生毀損狀況，經人員初步查勘，海堤結構確實有地基流失現象，已要求廠商小心施工，並於4月15日，防汛期來臨前修築破損地基，另外待施工完成，步道毀損部分也會要求廠商復原，還給居民安全休憩的海堤。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/