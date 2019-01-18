把握週六好天氣！冷氣團週日下半天報到 北部下探12度

2019-01-18 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕明天（19日）各地大多仍是多雲到晴的好天氣，僅花東地區及中南部山區有零星降雨；但週日下午開始變天，較強冷空氣逐漸南下，達到「大陸冷氣團」強度，屆時全台溫度都會逐漸下降，北部更可能會下探12度。

中央氣象局預報，週六天氣穩定，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及北部山區有非常零星的降雨；不過，北部沿海高溫稍低，中南部日夜溫差較大，西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，提醒民眾特別注意。

天氣風險公司指出，下波冷空氣預估在週日下半天開始南下，氣溫也一路下降到週三，預計會在降溫的途中的週一、二為中北部帶來短暫降雨，南部也會轉為多雲到陰的天氣；在週二下半天到週三冷空氣最強，同時因為轉乾有輻射冷卻加持，預估北部低溫將來到12-13度，是今年冬天以來罕見的低溫，提醒民眾若家中有年長者，要特別做好禦寒準備。

氣溫方面，明天各地高溫大致在23至26度，北部沿海高溫稍低一些，而各地低溫約15至18度感受仍涼，中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物。

紫外線方面，明天除了宜蘭縣、台東縣為高量級外，全台各地皆為中量級。

空氣品質方面，明天大陸冷氣團持續減弱，風向以偏東風為主，西半部地區風力減弱，擴散條件轉差；花東為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，高屏區為「橘色提醒」等級，高屏區局部區域短時間可能紅色警示等級。

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