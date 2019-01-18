關西打造老鎮新城景 爭取解編牛欄河兩岸土地

2019-01-18 21:44

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣到處可見區段徵收，現在連關西也要搶做！關西鎮長劉德樑說，牛欄河被列管做石門水庫分洪道，全關西鎮因此被一分為二，東西2側發展不同步。公所所在的老街區起步雖早，但缺公共設施，現在增設有土地不足狀況。10幾年來他致力推動解編，現更計畫利用兩岸做區段徵收，並且設污水處理廠攔截當地店家或住宅區的生活污水，再配合「還我乾淨牛欄河自救會」拒絕上游工業廢水，打造老鎮新城景。

劉德樑說，關西牛欄河被編為石門水庫分洪道，但數10年來卻始終派不上分洪的用場，反而造成河道2側34公頃多土地被綁架，牢牢箝制著地方的發展。

4年多前，劉德樑帶領地方不斷陳情，引起監察院關注，縣府為此進行河川區域線的重劃，向水利署爭取列入「區域排水」，進而透過都市計畫通盤檢討方式，想讓閒置土地解編重生，後來卻無疾而終。

這次劉德樑當選鎮長決定、且已找到了解套的辦法準備全力啟動，爭取今年底前就完成解編工作，接著要在牛欄河兩岸進行區段徵收，讓關西東、西兩側的發展可以慢慢融合、連成一氣，讓關西的發展有所突破。

劉德樑說，除了要發展，為了保護牛欄河水，不僅持續抵制上游工業廢水流入，自家牛欄河兩岸的生活污水，他也將做適當的截流，計畫配合區段徵收作業，首要新建的就是污水回收處理廠，解決牛欄河動輒就有魚群暴斃的陳年老問題。

相較前述長遠的目標，劉德樑打算把縣定古蹟東安橋西岸、上下游約上萬坪的空地，分別闢為大客車和自小客車的停車場，解決關西市區難停車問題。他正跟地主洽談合作方式，希望農曆年前就能有機會啟用，讓走訪關西老街、參觀小熊博物館、或是尋找電影《我的少女時代》拍片場景的來客，都不用再為停車傷腦筋！

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