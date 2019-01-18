關西打造老鎮新城景 爭取解編牛欄河兩岸土地

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣到處可見區段徵收，現在連關西也要搶做！關西鎮長劉德樑說，牛欄河被列管做石門水庫分洪道，全關西鎮因此被一分為二，東西2側發展不同步。公所所在的老街區起步雖早，但缺公共設施，現在增設有土地不足狀況。10幾年來他致力推動解編，現更計畫利用兩岸做區段徵收，並且設污水處理廠攔截當地店家或住宅區的生活污水，再配合「還我乾淨牛欄河自救會」拒絕上游工業廢水，打造老鎮新城景。
劉德樑說，關西牛欄河被編為石門水庫分洪道，但數10年來卻始終派不上分洪的用場，反而造成河道2側34公頃多土地被綁架，牢牢箝制著地方的發展。
4年多前，劉德樑帶領地方不斷陳情，引起監察院關注，縣府為此進行河川區域線的重劃，向水利署爭取列入「區域排水」，進而透過都市計畫通盤檢討方式，想讓閒置土地解編重生，後來卻無疾而終。
這次劉德樑當選鎮長決定、且已找到了解套的辦法準備全力啟動，爭取今年底前就完成解編工作，接著要在牛欄河兩岸進行區段徵收，讓關西東、西兩側的發展可以慢慢融合、連成一氣，讓關西的發展有所突破。
劉德樑說，除了要發展，為了保護牛欄河水，不僅持續抵制上游工業廢水流入，自家牛欄河兩岸的生活污水，他也將做適當的截流，計畫配合區段徵收作業，首要新建的就是污水回收處理廠，解決牛欄河動輒就有魚群暴斃的陳年老問題。
相較前述長遠的目標，劉德樑打算把縣定古蹟東安橋西岸、上下游約上萬坪的空地，分別闢為大客車和自小客車的停車場，解決關西市區難停車問題。他正跟地主洽談合作方式，希望農曆年前就能有機會啟用，讓走訪關西老街、參觀小熊博物館、或是尋找電影《我的少女時代》拍片場景的來客，都不用再為停車傷腦筋！
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關西鎮長劉德樑計畫今年底前解編掉牛欄河長年作為石門水庫分洪道的桎梏，在兩岸透過區段徵收打造新的城市景象。（記者黃美珠攝）
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因應春節的遊客潮，關西鎮長劉德樑打算利用東安橋西岸的上下游空地作為停車場，目前正跟地主協調如何共同努力幫助地方發展。（記者黃美珠攝）
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