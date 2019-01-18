保護農作物田間設網捕鳥 雲縣府：違法會罰

2019-01-18 18:55

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林虎尾、土庫地區有農民發現田間設網捕鳥，網上還掛著不少鳥屍，引發爭議，雲林縣府以此舉違反野生動物保育法，但有農民反映，鳥類危害農作物只能自力救濟還要被罰，政府管太多了。

為護衛田間稻榖、農作物遭麻雀、斑鳩等鳥類吃光光，有農民會在田間架網捕鳥，禁止「飛鳥進入」，除了麻雀等一般鳥類會觸網，常見有候鳥誤觸網具無法脫身，最後導致死亡。

雲林縣政府農業處長張鴻猷今天表示，依野生動物保育法規定，非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類的哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關所劃定區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證，違反規定者可處6萬至30萬元罰款，提醒農民注意。

張鴻猷強調，野生動物保育法禁止使用的獵捕方法包括，使用炸藥或其他爆裂物、使用毒物、使用電氣、麻醉物或麻痺方法、架設網具、使用獵槍以外之其他種類槍械、使用陷阱、獸夾或特殊獵捕工具等都算，因此農民在田間設網捕鳥，即使被捕殺的不是保育類的鳥類都算違法。

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