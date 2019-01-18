超棒D！「田園光球」入夜美翻 集集燈會今年續攤

2019-01-18 21:12

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節將屆，即將邁入第21個年頭的集集鎮鄉土燈會適逢生肖「豬」年，將燈會主題定為「豬事吉集-超棒D」，而去年在和平田園的竹編光球藝術燈區，呈現璀璨的光影光雕大受好評，今年不僅續推，還會增加裝置藝術花燈，甚至連設置主燈的傳統區燈也移至田園旁的大眾爺廟廣場，盼雙燈區緊密結合，集中火力，催出更多賞燈人潮。

集集鎮公所說，去年首度推出的集集和平田園竹編球體燈區，入夜有燈飾、光雕，還結合燈光與竹編球體，營造出錯落有致的光影效果，令遊客們大感驚奇，徜徉田園步道之餘，還會四處拍照打卡，成為燈會最熱門的打卡熱點。

不過，去年主燈的傳統燈區離和平田園較遠，讓不少民眾錯過到田園欣賞藝術燈區的機會，今年特別把傳統燈區移至大眾爺廟廣場，讓民眾能輕鬆地到一旁的田園燈區賞燈。

公所也說，考量今年燈區的步行距離，將在集集火車站提供接駁車服務，接送遊客往返，讓更多人能體驗集集鄉土燈會，以及充滿創新與藝術的竹編光球作品。

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