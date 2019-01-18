失業勞工子女大專教育補助 新北擬比照公教子女

2019-01-18 21:34

〔記者何玉華／新北報導〕新北市議會多年來要求市府編列預算，比照公教人員的子女教育補助，補助失業勞工子女就學經費，但勞工局以勞工權益基金無法負擔為由，遲遲未編列；市議會今天（18日）審查勞工局歲入預算，朝野議員再提此事，新任勞工局長陳瑞嘉說，市長已指示朝比照辦理研議，列席的副市長謝政達（前勞工局長）允諾下週五前提出規劃方向。

依現行情況，公教人員子女教育補助從國小到大學有不同金額的補助，失業勞工子女就學補助僅針對就讀大專院校階段；以大專院校相較，公教子女就讀公立大學補助13600元，失業勞工子女補助1萬2000元；若是私立大學，公教子女補助3萬5800元、失業勞工子女補助2萬6000元。

國民黨市議員周勝考在審查106年度總預算案時，首度提出比照公教人員的子女教育補助，補助失業勞工子女教育經費，後來議會做成決議，要求下一年度的總預算中編入；但周勝考及民進黨議員李坤城、何博文發現勞工局未依決議編列，也未事先向議會說明，議長蔣根煌怒批「藐視議會」。

「下週五前提出規劃方向」

當時的勞工局長謝政達說，每年從罰款收入提撥50％到勞工權益基金，每年約5000餘萬元的經費，若要將失業勞工子女就讀大專院校補助比照軍公教子女，估算約需2000多萬元經費；勞工權益基金難以支應，若在往下補助國小、國中、高中，金額更大。

謝政達說，過去從勞工局預算來編列，的確難以支應；但從市府整體財政規劃，市長已指示比照規劃，下週五前會有明確的方向。

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