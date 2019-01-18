2019蓮霧王、蜜棗王 6名得主是…

2019-01-18 20:25

〔記者李立法／屏東報導〕高雄區農業改良場舉辦的2019年蓮霧及蜜棗競賽評選結果出爐，今年「蓮霧王」由佳冬鄉農會林美良、南州地區農會林元宗及蔡順得等3位農友奪得，「蜜棗王」則由高雄市大社區農會吳楊月琴、許神燕及燕巢區農會潘新傳等3位農友獲得。

高雄農改場說，「蓮霧王」林美良是佳冬鄉農會品牌蓮霧的大台柱，把蓮霧當成孩子般用心呵護；林元宗是第二次獲得「蓮霧王」的榮譽，他自有一套蓮霧栽培葵花寶典，種出碩大甜美的蓮霧，是市場上的搶手貨；「神農獎」得主蔡順得的果園採草生栽培，有產銷履歷掛保證，蓮霧品質優良且穩定。

3位「蜜棗王」參賽品種都是「高雄12號─珍愛」，吳楊月琴已連續3年拿到首獎，栽培棗樹有13年經驗，搭配自製發酵有機液肥澆灌，品質優良及耐儲運；許神燕栽種蜜棗至今18年，從栽培、生產到採收都不假手他人，十分投入；潘新傳果園採草生栽培，土壤有機質豐沛，蜜棗質脆多汁耐儲放。

高雄農改場說，獲獎農友於1月19日上午9點，在農改場「熱帶新農業 幸福饗宴 Go!」活動開幕典禮中頒獎，現場並展示各組優勝果品及熱帶農業研發成果、熱帶花藝等，歡迎民眾參觀。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/