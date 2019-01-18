協和電廠改建 基隆鳥會發聲明反對

2019-01-18 18:27

〔記者俞肇福／基隆報導〕台電公司今天舉行「協和發電廠更新改建計畫」說明會，基隆鳥會下午發出聲明，主張台電公司應該依照原先規劃的除役年限2024年，讓協和發電廠準時除役，並廢止「協和發電廠更新改建計畫」。

台電協和電廠現有4部機組，今年起將陸續屆齡除役，為因應北部地區用電需求，台電規劃將協和電廠轉型為燃氣電廠，預計設2部機組，並配置最新污染防制設備，可提升機組效率、降低對環境的影響。該計畫去年3月經環保署環評委員同意，進入二階環評；台電今天舉行公開說明會，向民眾說明環境影響評估內容。

基隆鳥會說，感謝台電在鳥會進行遊隼繁殖調查時，協助進入協和電廠觀察遊隼的活動情形，雖然進一步調查後沒有發現遊隼在協和電廠的煙囪上繁殖，但也確定有一對遊隼穩定在電廠活動，而且很可能會在接下來這幾年繁殖。

鳥會提出的理由包括：

一、 當初市長及立委都是促成觀光局北觀處接管和平島及外木山情人湖的推手，目的在推動基隆觀光旅遊，現在卻要在和平島、外木山情人湖間填海造陸，建造一個和美麗景觀相違背，且無法預知後果的儲氣槽龐然大物，也可能成為附近居民揮之不去的夢魘。

二、 在2018年11月24日投票日之前，行政院長賴清德已宣布由於觀塘中油第三接受站通過環評，北部的供電足夠，停建120萬千瓦的深澳電廠，並廢止深澳電廠的環評結果。

三、 2018年的公投結果已將2025年的非核家園限制取消，核二廠延役就可以提供將近200萬千瓦的電力。

四、 1867年基隆大地震引起超過7米的海嘯，造成基隆北海岸居民的巨大生命財產損失，未來預備填海造陸設置的儲氣槽，很可能因為海嘯的因素造成被壓縮的液化天然氣，在無法保持超低溫的情形下，釀成無法收拾的生命財產巨大災變。

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