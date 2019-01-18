MIT氫綠能農業技術 星國來台簽約佈局東協市場

2019-01-18 22:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕政府在台南歸仁沙崙發展綠能科學城，產業磁吸效應出現，鄰近園區的四季洋圃生物機電，全力推動氫綠能農業科技，獲得45國、168項專利，一系列的MIT的技術，新加坡MEOD公司青睞，今天專程跨海來簽約，佈局東協市場，未來將進軍全世界。

今天的簽約典禮，在四季洋圃位於歸仁沙崙的展示教育場舉行，除了台南的產、官、學界共襄盛舉之外，市長黃偉哲、立委王定宇、議員鄭佳欣…等也應邀出席、見證，貴賓雲集，氣氛熱烈。

四季洋圃歷時2年推動的氫綠能科技，包含了氫氧超微氣泡系統、太陽聚熱能源、智慧栽培與生物科技等，屬於綠色經濟循環產業科技，是未來的產業趨勢。

新加坡的MEOD，是Edition易立盛集團旗下股票上市的子公司，簽約後，將借重四季洋圃的專業技術，在當地打造6公頃的氫綠能農業5.0綜合園區，生產安全無毒農產品，為星國糧食自給做出貢獻。

而MEOD也取得四季洋圃於東南亞系統設備的總代理權，除了新加坡之外，也將在馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、越南、印尼、汶萊、緬甸、泰、寮等共10國的重要城市，推廣成功案例。

看完簡報後，黃偉哲在致詞時，推崇不已，直呼令人開眼界，他認為以色列的滴灌技術，世界知名，但新加坡仍來到台灣簽約，顯見四季洋圃的氫農業科技，更勝一籌，前景無可限量。

王定宇也指出，台灣與新加坡可以互補，透過更密切的交流，一起提升；四季洋圃董事長張鈴宏則感謝研發團隊的努力，以2年的時間，全力推動氫綠能農業科技，從無到有，甚至獲得國外知名廠商的認同，難能可貴。

四季洋圃總經理楊境界以方舟智慧栽培生產科技的項目為例說明，8坪的貨櫃，就能種出相當於1分地的3200株蔬菜，且不怕高溫、嚴寒，相關系統包含氫氧超微氣泡氣霧耕，以及自循環發電…等，都是台灣研發、生產、製造的。

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