「傳男不傳女」74％遺產由男性繼承

2019-01-18 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣有「家產不落外姓」及「傳男不傳女」的觀念，2017年的遺產實徵案件中，男性被繼承人比率達64%，其中遺產總額有74%都是由男性繼承。拋棄繼承案例中，女性就占了56.3%，比男性多出近13%。財政部指出，家產持有者以男性為主，擁有遺產者也是男性居多。

綜合媒體報導，財政部統計，2017年8271件的國人遺產實徵案件中，男性被繼承人有5301件，占了64.1%，比女性高出28.2%。在5117億元的遺產總額中，有74%是由男性繼承，金額高達3785億元，女性只佔了26%。

拋棄繼承的案件中，則是以女性為主。2017年有5.6萬人拋棄繼承遺產，其中女性有3萬2000人，佔56.3%。據資料統計，往年差距都是如此，顯現出台灣民眾仍有「家產不落外姓」與「傳男不傳女」的觀念。財政府分析，因家產持有人多是男性，在遺產分配時，也以男性居多。

從各縣市觀察，2017年除了連江縣和嘉義市外，其他縣市的女性拋棄繼承比率皆高於男性，可見遺產繼承和性別差異依舊存在，較高者有宜蘭縣62.5%、南投縣62.2%、澎湖縣59.8%、雲林縣59.7%，象徵離島及農業縣市受到傳統習俗與社會舊有觀念的影響更明顯。

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