手工卡片追的到女生嗎？ 網回「送信用卡有機會」

2019-01-18 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕手工卡片已經沒有用了嗎？PTT網友提問，近來對女同事有好感，想要做手工卡片給對方表達心意，結果被身旁有人潑冷水，要他不要浪費時間，給對方帶來困擾。不少網友回應「千萬不要」，成品只會被丟進垃圾桶。還有網友留言「用鈔票或是房地契作卡片，效果會大加分」。

原PO寫道，自己34歲，從來沒交過女友，月薪3萬多，主要代步工具是YAMAHA的勁戰五代。原PO表示，最近對公司女同事有好感，想親手做卡片表達心意，不過身旁友人都勸他「不要做」，告誡他女生會因此感到壓力大，原PO感到相當煩惱，希望網友可以給個意見。

不過網友一面倒的回「拜託不要」、「醒醒吧」，直言「學生時代都沒什麼用了 」、「34搞14歲的把戲，你已經出局了」。網友分析，關鍵在於你們的關係是否已進展到對方能夠接受這種方式，親手做的東西僅限互有好感的狀態下，若是貿然執行，只會造成暗戀對象的困擾。

其他網友則狠酸，「用信義區房地契影本當做手工卡片底」、「送一張刷不爆的卡、馬上嫁給你」、「用鈔票做成手工卡片有加分」、「上面寫你的帳號跟臨櫃提領密碼或許有機會」、「送什麼手工卡不如送信用卡」。也有網友認為，如果臉或錢高人一等，或許原PO還有機會。

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