隔壁住胖虎？鄰居暴唱「做你的外套」讓她超崩潰

2019-01-18 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕有女性民眾近期內在臉書上抱怨自己的「好鄰居」，指控對方常常在自家內大聲唱歌，她將鄰居的歌聲錄下並公布，令所有的網友均感到相當可怕，直呼他的鄰居就像五音不全的「胖虎」。

民眾將事件貼到臉書社團「爆怨公社」，能見民眾站在自家陽台朝鄰居家錄製影片，對方屋內傳出陣陣悠揚歌聲，「...他的懷抱，做妳的外套，只能穿梭妳的外表，聽到妳對他的撒嬌，可笑的是我沒資格計較，做妳的外套，擁抱著卻不被擁抱，我是誰妳知不知道，怎能隨便穿上又換掉」。

民眾的鄰居演唱的歌曲是台灣知名合唱團體「動力火車」在2002年發行的專輯《MAN》，當中的主打歌曲《外套COAT》；PO文民眾聽到對方唱到「我是誰妳知不知道」，心裡想著「你是誰我不知道，我只知道三天兩頭都要聽到你唱歌，真的很無奈」。

網友們直呼他的鄰居唱起歌來，就像是知名日本動漫《哆啦A夢》中，自詡為「孩子王」的「胖虎」，簡直「五音不全又難聽」，也有網友認為「他這是激將法！你可別上當了！」、「不要生氣下次讓你進來聽」、「他外套應該有點薄，感覺冷到鎖喉」、「這叫崩潰療法」。

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