幾乎沒刷牙 20歲清秀女竟有一口爛黃牙

2019-01-18 20:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕20歲的陳小姐幾乎不刷牙，全口28顆牙齒幾乎都蛀牙，牙齒脫鈣變色、到處是黃黑色蛀洞，有些蛀到牙神經，整顆牙變黑色，口臭難聞，卻不敢上牙科診所，牙痛就吃止痛藥，面貌出眾卻一口爛黃牙，一張口卻讓人驚嚇。

牙醫師劉得廷說，陳小姐一口爛牙加上有口臭，常被朋友取笑，新一年終於受不了才就醫接受治療，重整門面，發現她滿口蛀牙，有些已經蛀到牙神經，幸運得是還未嚴重破壞到牙根，不用拔除，進行補牙、根管治療後，因牙冠侵蝕得厲害，必須磨除部分牙冠，戴上牙套。

劉得廷說，陳小姐蛀牙嚴重到每顆牙齒都須載牙套，不但牙本體磨除得多，也易使牙齒敏感，若以傳統樹脂方式修補蛀牙，能暫時恢復外觀，但樹脂本身會氧化發黃，體積易受溫度變化膨脹、收縮，較易脫落。

劉得廷建議在門牙、虎牙共8顆牙用陶瓷貼片，臼齒則戴上牙套，陳小姐進行一日貼片療程，因陶瓷片薄透，不用大範圍修磨自然牙，修掉約0.2至0.5mm的牙齒就能貼上，最後在臼齒戴上牙套。

劉得廷說，陳小姐蛀到一口爛黃牙才就醫，花上幾個月的薪水重整門面，才恢復自信，也願意要好好刷牙，提醒民眾飯後注意口腔衛生，要刷牙、使用牙線，定期口腔健檢、洗牙的好習慣，才是牙齒保養的根本之道。

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