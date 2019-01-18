中日韓大學足球賽 台南「阿哲市長」開球處女秀

2019-01-18 20:14

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019年中日韓大學足球賽今（18）日起至1月20日，一連3天於台南市立足球場熱血開踢，來自日本、韓國及我國大學菁英球員齊聚台南，台南市長黃偉哲主持開球儀式，在球場上「踢」出上任後首發球，架勢十足。

這場國際足球賽由台南市政府與台南市體育總會共同舉辦，首場比賽由中華台北隊對上日本隊，我國代表隊由曾效力國家代表的吳俊青、潘文傑、陳威全領軍，帶領U19及U23青年代表隊選手共同組成，其中超過2分之1的選手皆來自台南。

台南市長黃偉哲到場加油，除了一一向選手們握手打氣，也主持開球儀式，祝福未來3天賽事順利，並歡迎民眾把握機會前來觀賽。

南市體育處表示，台南3級球隊（國小、國中、高中）歷年來在台灣各級比賽成績表現突出，更是台灣各級代表隊選手孕育的搖籃。2019年是台南足球運動的國際接軌起步年，繼連續兩年（2018-2019年）提供日本Mynavi仙台七夕女子足球隊前來移地訓練，今年度分別於1月舉辦中日韓大學足球賽，9月則是2019亞洲大學足球錦標賽，提供各國選手彼此交流、切磋球技的平台。

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