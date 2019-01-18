澎恰恰3600紅包沒誠意？ 婚宴禮金如何包這張圖秒懂

網友製圖分享結婚禮金「包多少」誠意表，給大家參考如何包紅包。（圖擷取自臉書粉專《10 Seconds Class-10秒鐘教室》）

2019-01-18 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕藝人李亞萍的女兒余苑綺將於週末補辦婚宴，沒想到李亞萍17日自爆，「澎恰恰包3600，我把它退回去」，引發澎恰恰不滿反擊說，「紅包3600太少被退回！禮到人不到，您嫌少那就對不起！」這場「紅包大戰」也掀起熱議。但到底紅包「該包多少」才不失禮又不傷荷包？過去就有粉專分享「結婚禮金實用表」，教大家「按表操課」有誠意地包紅包。

每當收到「紅色炸彈」就讓許多人煩惱，到底「禮金」該包多少才能展現出「有誠意」。對此，知名臉書插畫粉專《10 Seconds Class-10秒鐘教室》過去就製作出一張「結婚禮金行情表」，依照交情與婚宴地點告訴大家要怎麼包紅包！

根據圖表，婚宴地點有分為高級飯店、婚宴會館、一般餐廳及辦桌流水席，交情部分則有3個等級，分為閨密級好友（錢花得很值得）、關係還不錯（錢給的心甘情願）與實在不太熟（就當做公益）。

舉例來說，如果對方和自己交情沒有很熟，頂多包個2000元禮金就算很有誠意；但若是閨密結婚又辦在高級飯店，至少也要包到6000元以上才有道理；而紅包禮金最低額度應該也要1200元以上比較好。

另外，除了考量雙方關係，有無攜伴、拿喜餅、路程遠近、不出席、未來自己是否結婚等其他因素也要納入禮金金額考量，若攜伴參加一人至少得再加個800元、有拿喜餅多加500元，如果大老遠專程過去則可提前告知新人，應該可以少包600元等；不過，最重要的是，要包多少仍取決於自己的心意，別因為錢而破壞雙方感情。

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