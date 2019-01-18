豐原南陽國小老舊校舍 斥資9999萬動土重建

2019-01-18 22:39

〔記者歐素美／台中報導〕台中市學生人數最多的南陽國小，使用超過40年的信義樓、仁愛樓2棟校舍，921大地震受損，今天上午舉行拆除改建動土典禮，市長盧秀燕出席感謝民代等爭取中央補助經費，將斥資9999萬重建，預計明年3月完工，預計8月即可進駐。

盧秀燕表示，南陽國小創校74年，師生人數高達3000多人，但學校校舍老舊，感謝校長積極爭取及民意代表支持，促成中央補助，共同為南陽國小爭取到9999萬元經費進行重建工程，並期許校方、建築師及營造公司通力合作，在興建過程中，就像蓋自己的家一樣，蓋得堅固美觀，讓孩子有一個好的教育環境。

南陽國小校長楊朝銘指出，南陽國小於民國34年建校，國小有100班、幼兒園8班、資源班3班、夜間補校3班，學生總人數3100人，教職員工231人，是台中市學生最多的學校。仁愛樓使用至今已經超過40年，信義樓使用至今更超過50年，歷經921大地震後，信義樓多處地板水泥剝落，仁愛樓只要下雨超過三天就因漏雨淹水，耐震能力不足。

楊朝銘說，校舍重建工程由教育部補助240萬元，市府籌編工程經費9759萬元，合計9999萬元，規劃興建地上4層樓，共27間教室，包含圖書室、視聽教室、專科教室、行政辦公室等空間，重建工程工期450天，預計明年3月可完工，希望8月即可進入使用。

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