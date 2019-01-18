畫出鹽埕之美 日新溪橋變美了！

2019-01-18 19:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區的日新溪橋變美了！

台南市市議員呂維胤日前邀集水利局污水新建工程科長蔡英明、日新國小校長徐俊雄及永華國小校長張景添，討論日新溪橋沿途景觀彩繪一事，希望能透過在地學校師生結合本土文化融和美學創意彩繪，讓日新溪牆圍美麗再現，這兩天終於大功告成。

呂維胤說，他多次向市府建議整治日新溪，近來水利局完成橋墩更新的工程，這次特地結合社區居民及學校針對橋畔邊的道路先進行視覺景觀的改造，對於來來往往的行人及車輛，鮮明的色彩能深刻的吸引著路人的目光，未來行經日新溪橋畔，不妨停下腳步，欣賞台南之美。

呂維胤說，這次的設計理念構圖由日新國小提供，以南區在地鹽埕歷史文化為出發，畫出從鄭成功時期的開墾、曬鹽文化，一直到現代化的城市過程，最後則以生態想像為出發，希望在河川整治後在出海口有水筆仔。

繪圖由日新和永華國小同學執筆彩繪，希望學生在過程中能對地方歷史文化和守護環境有更深層的認識。

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