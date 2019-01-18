新「鱻」上菜！ 台灣燈會30年 首創在地特色餐點吸引饕客

2019-01-18 20:31

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2019年台灣燈會今年2月19日將於屏東東港登場，集結各方巧思與創意，在台灣燈會史上首度推出「台灣燈會30周年限定餐」，由「東港三寶」領軍，今天澎湃上菜，特色佳餚一字排開，鐵板鮪魚、鮭魚腹握壽司、玉子燒握壽司還有各式甜點，香氣四溢令人食指大動。

交通部觀光局表示，屏東東港以漁業為主，全年漁貨價值超過新台幣30億元，高居全國第2名，尤其「東港三寶」櫻花蝦、鮪魚和油魚子更是享譽全台，此外，東港也是迎王平安祭典所在地和赴小琉球的出海口，加上風景優美的大鵬灣、2019台灣燈會燈區、東港的美食，屏東東港已經準備好要迎接各方遊客的到來。

為迎接這場燈會盛宴，觀光局今年集結各方巧思與行銷創意，台灣燈會史上首創「燈會限定美食」因應而生，在地店家發揮巧思，現在有關燈會餐的設計物就已趨近百種，從美食地圖、食物插牌、打卡框、圍裙、蝦子與鮪魚頭套、環保餐具、餐墊紙等應有盡有。

今天交通部觀光局發表限定特色餐點，19間在地配合的海鮮餐廳、伴手禮及甜點等等在東港東方渡假酒店前成果發表，各家大廚巧手製作的餐點端出時，色香味俱全令人垂涎三尺、食指大動。

觀光局指出，今年首創的美食料理以「東港三寶」目前聯合了東港的19家餐飲、伴手禮、小吃與民宿業者共襄盛舉，希望把這座漁產豐富、人情溫暖的南部小鎮的熱情及特產，透過燈會向全世界民眾展露無疑，款待饕客佳賓，交通部觀光局提醒遊客除了追燈，還要不忘嚐鮮！

燈會餐的每道菜取了應景又令人垂涎欲滴的名字，如《鵬程萬里糖醋魚》、《南瓜燈籠海鮮盅》、《節慶元宵扁魚白菜》、《櫻花蝦冰淇淋鹹鬆餅》、《櫻花蝦蛋糕捲》、《三隻小豬握壽司》、《莓花豬豬冰》和口味獨特的櫻花蝦珍珠飲料等創意料理，以及雙糕潤等傳統點心，要來一次挑逗您的味蕾神經。

立委莊瑞雄特地載上鮪魚帽推廣在地美食，他表示，東港除了美食，還有極具人文風情，待吃飽喝足了，建議造訪海產豐盛的華僑市場挑選海鮮，再漫步於富有南洋風味的大鵬灣區與走訪香火繚繞的歷史古蹟東隆宮，祈求一年的平安，晚上有特色民宿歇息，一睡醒來再吃一頓鮮味十足、物超所值的早餐飯湯，回程再帶一點東港名產回家，身心靈必然滿載而歸。

觀光局指出，如果要更清楚這次燈會美食的內容，可至台灣燈會網站的旅遊資訊美食區查詢，若要隨興一點，可以選擇到東港的海鮮一條街的光復路或華僑市場一帶祭您的五臟廟，會不難發現合作的餐廳在門口擺放燈會餐資訊的立牌，並更新了印有中、英、日文的菜單，老外來嘛ㄟ通，小鎮徹底改頭換面，希望讓口碑傳出去、人潮湧進來！

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