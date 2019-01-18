體育課零學分惹議 政大校務會議今付委廢除

2019-01-18 17:41

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學校內的體育課、服務學習等課程先前採「零學分」制度，遭學生批評教育造假，歧視體育及服務專業，日前提案要求廢除，今校方召開校務會議，歷經6個多小時討論後，決議付委，並朝向廢除原則，未來將設定體育及服務等課程學分。

政大學生會表示，當初是83年的公私立大學校長會議上，決議體育課必修但不計學分，鼓勵學生運動，但避免影響學業成績平均（GPA），但該舉是社會大眾對體能科目的歧視，乃至後來的服務學習課程、英語畢業門檻等，都採「必修零學分」來設計，淪「假課程」，僅有過與不過，無法檢討學生學習成效。

學生因此在校務會議提案，要求廢除零學分制度，今上午9點開會，歷經6小時議程與討論後，確立校方將朝向廢除零學分制度，並把該任務付委，成立相關委員會進行廢除後的建議與細節等討論。

政大學生會長朱震指出，廢除零學分並確立原則付委後，未來體育課將有學分，而服務學習課程則可能改為選修，或是必修但有學分等，但零學分制度將不復存在。

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