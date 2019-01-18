貴了！今年雨量少 冬筍、冬茶減產嚴重

2019-01-18 18:48

［記者黃淑莉／雲林報導］去年入秋至今，雲林降雨天數屈指可數，而且雨量極少，山區多條溪流乾枯，古坑草嶺村長陳兵通表示，作物因雨量不足收成受影響，尤其冬筍、冬茶產量減產都超過五成左右，據了解，目前市售冬筍每台斤已飆漲至3、400元。

陳兵通指出，去年823水患後好幾個月沒降雨，入冬枯水期降雨更少，有下雨的話也是毛毛細雨，草嶺雖有簡易自來水廠，水源來自水區水源，草嶺社區供水正常，但石壁海拔高，在枯水期水量不足，石壁地區供水則是停兩天供三個小時，讓住戶可以把家中蓄水槽儲水備用，所以目前家戶用水暫沒問題。

因降雨量不足，衝擊山區作物，尤其現正值產季的冬筍，相較於往年減少6、7成，一名在草嶺從事工程的業者說，因工程需要有塊竹林整地，整片翻土才收一台斤的冬筍。

草嶺村民林貝珊表示，冬筍產量減少除被山豬、台灣獼猴吃了，去年入秋至今雨量少對山上的作物影響很大，家裡種的小油菊去年底收成只有前年收成的3分之1。

另外，冬茶收成量也減少，陳兵通說，他的茶園這次冬茶收成情況只有往年的5成，甚至有茶園收成不到往年的3成。

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