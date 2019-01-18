治療巴金森氏症露曙光 童綜合醫院啟動二期臨床試驗

2019-01-18 17:33

〔記者歐素美／台中報導〕巴金森氏症是嚴重的神經退化性疾病，目前沒有藥物可以根治。童綜合醫院自今年1月17日起，啟動由美國FDA及衛福部核准的治療巴金森氏症二期臨床試驗，採用中山醫學大學何應瑞教授研究成果，以抗生素「頭孢曲松」治療患者，期待為這項疾病帶來治療曙光。

中山醫學大學何應瑞教授，歷經多年研究，發現長期在臨床上使用的抗生素「頭孢曲松」，不但可以防止神經死亡及腦部發炎症狀、減緩神經退化，甚至可以促進腦部神經新生，補充新的細胞。這項研究成果獲得多國專利，目前台中市也有五家醫療院所協助推動二期臨床試驗，期待試驗成功，可以解除患者病痛。

童綜合醫院副院長及神經科權威許弘毅醫師表示，巴金森氏症是腦部神經持續退化所造成的疾病，病患腦部的多巴胺神經系統與海馬迴的神經細胞持續死亡，導致肌肉顫抖、僵直、無力，而且很高比例的患者會合併出現失智症狀，巴金森氏症在文獻的記載超過200年，近年來患者人數急速增加，但治療方法仍未突破。

台灣巴金森氏症盛行率，2004年每10萬人口約85人，2011年為150人，增加近一倍。尤以60歲以上為高風險群，當年齡增高到70歲的時候，患病率增加為10倍。然而有些患者在很年輕的時候就患病，如世界拳王阿里43歲就罹患，演員麥克福克斯更在30歲就被診斷出罹患巴金森氏症。

由於人口結構老化，導致巴金森氏症的患者越來越多，全球患者約為800萬人，台灣目前病患人數約為10萬人。如果沒有開發出更好的治療藥物，巴金森氏症對民眾健康的危害，將更加劇烈。因此加速投入研究治療此疾病之藥物，有其必要性與迫切性。

巴金森氏症患者因運動功能退化，不僅走路困難，連從椅子上站起來或是從床上起身都很困難，甚至無法寫字、穿襪子或扣鈕扣等，逐漸失去生活自理能力，不僅患者痛苦，家屬也很不捨。

許弘毅表示，治療巴金森氏症的方法，包括1960年代發明利用藥物左多巴（L-dopa），在腦內轉變成多巴胺，暫時緩解運動困難的症狀，但無法阻斷多巴胺神經繼續退化，也無法防止病患出現失智症；1997年美國食品藥物管理局核准將「深部腦電擊」（DBS）應用於巴金森氏症患者。DBS的原理是在腦內植入微電極，用外加的電流，將腦內異常放電的腦區電活性調節使其恢復正常，以減輕運動困難的症狀。但兩者皆只能暫時減輕症狀，並無法根治巴金森氏症。

何應瑞指出，要治療巴金森氏症必須三管齊下，即抑制神經死亡、增加神經新生及恢復神經正常活性。經採用「頭孢曲松」治療，不只在實驗動物看到療效，近期與史丹佛大學合作應用於治療病患，成效也非常顯著。

童綜合醫院執行副院長童敏哲指出，新的藥物療法如果要廣泛應用於治療病人，必須經過非常嚴謹的臨床試驗，童綜合醫院的醫療團隊將盡全力，使這項臨床試驗順利成功。

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