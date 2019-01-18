兒虐案件層出不窮 民團籲成立政院級兒少辦公室

2019-01-18 17:53

〔記者楊綿傑／台北報導〕兒虐事件層出不窮，受虐致死者人數持續增高，勵馨基金會昨天與學者、醫界人士、兒少福利代表等，聯合呼籲政府應成立政院級兒少，將目前如拼裝車的兒少保護制度，能夠透過醫療、衛生、社福、警政、教育等多部門的串連，從預防開始做起。

勵馨舉出統計數據，2016年全台共有9452名兒童少年受虐，受虐致死19人；2017年共有4135名兒少受虐，其中27人不幸因受虐死亡。2017年總統府的司法改革國事會議中，委員們曾大聲疾呼要建構完善的兒少保護機制，可惜決議至今多未落實。

勵馨基金會執行長紀惠容說，虐待的背後，也應該關注施暴者背後的困境，有些可能是因為生小孩是非預期中的事；家庭不接受因而使得居無定所，補助與照顧難以送到手上；家庭中有其他的問題等等，如果能夠接住這些漏洞，或許可以達到預防的目的。

律州聯合法律事務所主持律師賴芳玉則分析，兒虐的特性是，常在家內、許多發生在學齡前、兒童無法發聲，對於這群完全人，只有國家能夠保護。她認為，這些事情不只是社工的責任，應該以刑事案件來看。她並提到應該有充足到位的預算、成立兒虐辦公室、推動死因檢視等。

台灣少年權益與福利促進聯盟秘書長葉大華也呼籲，政府應有國家級全面性長期性兒童保護計畫，行政院設置專責人力及強化兒少保護預算，直接在底下設置的「兒少保護辦公室」。包括交大科法學院特聘教授林志潔、台大醫師呂立等，也都大聲疾呼這項主張。

與會人士並共同提出「看見青少年父母親的脆弱處境」、「建立政院級兒少保護辦公室」、「建構以檢察體系為主導之合作網絡」、「建構而同死亡檢視機制」、「完善個資法與兒少權法之配套措施」，才是根本之道。

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