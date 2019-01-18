航照版《看見台灣》！農航所出書 紅外線空拍照首度曝光

2019-01-18 17:36

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會農林航空測量所已成立60年，今年將1973年到2008年的台灣航照景象集結出書，除了從賀伯颱風到集集大地震後的空拍航照圖，更首度曝光紅外線彩色照片，讓大家一覽還原台灣社會發展歷程。

農航所說，成立60年來，不間斷從空中紀錄台灣地貌變化，目前已經累積百萬張航攝影像圖資，這次農航所和暖暖書屋、作家黃同弘合作，首度將紅外線航照影像集成冊，完成《不可見的臺灣：農航影像下的異視界》一書。

農航所長管立豪說，全書鎖定1973年到2008年間的類比影像進行研究，作者遍讀超過80萬張原始航拍底片，同時深入探究這段期間的文獻，從中精選出136幅航空底片，依照時序和攝影底片種類，劃分成4大主題，「可見與不可見的、凝結的時光、劇變的年代和創痛與重建」，突顯農航所與時俱進的空照和製圖任務。

管立豪指出，書中呈現黑白全色底片和彩色紅外線底片，其中，紅外線照片更是首度曝光，呈現不可見的紅外光下的地界，顛覆日常的視覺，包含稻米產量預估道轉作調查，從水庫集水區到山坡地住宅的崩塌地航攝，以及河川污染調查到重大公害地區影像資料庫建立，相關任務緊緊扣連1970年代到1990年代台灣社會的劇烈變遷。

農航所指出，從賀伯颱風後的中部山區，再到集集大地震，甚至桃芝風災，彩色反轉底片拍攝出天然災害的全幅規模和巨大創痛，希望這本書可以讓大眾了解農航所的意義，也希望重建台灣戰後的發展歷程，從美的凝視中，連結逝去的時空，也進而思考看見後的責任。

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