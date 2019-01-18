紅藜菜經濟效益比紅藜籽高 今高雄量販店首賣

2019-01-18 17:47

〔記者張忠義／高雄報導〕紅藜為台灣原住民耕作百年以上的傳統作物，營養價值極高，然而紅藜葉能食用卻是很多民眾不知道的，市面上也沒有販售，最近台東農民開發紅藜葉料理，把紅藜菜入菜，台東太麻里鄉好穀栗企業社完成「多元紅藜蔬菜生產計畫」，將紅藜蔬菜推廣上市，今天下午在大樂量販店推出紅藜年菜，讓民眾品嘗。

好穀栗企業社行銷經理卓新明表示，紅藜是台灣原住民從小吃到大，但紅藜葉變成農產品之一販售，是之前沒想過的。也因為近幾年養生當道，紅藜不僅在台灣紅，甚至東南亞也紅，原鄉農民大量耕作卻導致供過於求、價格崩盤，看到了原鄉農民的無力感。

也因此開始分析紅藜的經濟效益，市面上可見的紅藜籽從種植到生長需要4個月，再加上採收、加工、包裝後到市場大約需要半年的時間，紅藜蔬菜從種植到市場大約只需要1個月到1個半月的時間，相較之下，蔬菜就比穀物在循環性上快了約4倍的時間，若從紅藜籽及紅藜蔬菜來看，1公克的紅藜籽約市價0.7元，可以種植約375株的紅藜蔬菜，市價約300多元，經濟層面提升了將近300多倍。

今天下午在高雄大樂購物中心首賣上市，主廚示範把紅藜菜川燙後，直接灑上花生碎粒，口感就很好，還有紅藜元寶及紅藜饅頭，連續2日在大樂展售，讓都市消費大眾有機會買到道地的原鄉農特產品外，也希望紅藜蔬菜的食用不再侷限於原鄉，能讓更多人認識它且品嘗它。

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