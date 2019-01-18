中市增添年節歡慶氣息 打造中央分隔島小花海

2019-01-18 16:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕迎接農曆新年到來，台中市政府今（18）日指出，已在台灣大道、五權路、崇德路、中清路、豐原大道等數10條重要道路，及約30處亮點公園，栽植一串紅、多色海棠、牽牛花等季節性花草，增添道路景觀與年節歡慶氣息。

市府建設局表示，為迎接台中花博，去年在花博展區周邊規劃10處具在地特色的小花海，頗獲好評。今年為增添年節氛圍，特別挑選台灣大道、五權路、崇德路、中清路、雙十路、東光路、建成路、市政路、環中路一段、太原路、雅潭路、豐原大道一至八段、后科路三段、沙田路、德芳南路等重要道路，進行中央分隔島綠美化作業，為即將到來的春天景色，增添色彩變化。

另外，建設局也派員檢視各道路分隔島的缺株狀況，先予以補植；並協請交通部公路總局第二區養護工程處針對轄管道路的中央分隔島進行美化點綴，以提升全市整體的道路景觀。

建設局長陳大田表示，除了重要聯外道路中央分隔島之外，市府同時在市區公園內挑選約30處區域及亮點型公園，分別種植一串紅、多色海棠、牽牛花等多色季節性草花，希望讓市民感受到喜氣洋洋迎新年的歡慶氛圍。

陳大田指出，因工程施工位置皆位於主要交通幹道，平常的交通流量極大，為降低施工期間對交通的影響，已要求施工廠商在工期內確實維護用路人行車安全。他也呼籲行經各施工路段的民眾配合交通指示，小心行駛，一同迎接愉快的春節假期。

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