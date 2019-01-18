寒士尾牙開桌倒數經費仍不足 小英之友會號召民眾捐款

2019-01-18 17:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕創世、人安、華山基金會所舉辦的「寒士吃飽30尾牙」進入開桌倒數，經費仍未完全到位，今台北市小英之友會及台北市議員吳沛憶共同出席關懷寒士活動，不僅與寒士共同搗麻糬同歡、慷慨解囊外，也號召大眾支持尾牙活動。

寒士吃飽30尾牙已經邁入第29個年頭，今年將於本月27日在全台16處同步舉辦，預計宴請4萬名寒士、街友、獨居長輩、清寒單親媽媽等，其中台北將於總統府前凱道舉辦，席開2200桌，估計將有約2萬人參與。

人安基金會表示，活動已經倒數10天，目前活動經費募集仍缺3成，今天台北市小英之友會總會長顏志發也拋磚引玉捐出10萬元，包括小英之友會會友及吳沛憶都到人安平安站關懷寒士，搗麻糬用杵臼展開新年新氣象，並送上象徵福氣圓滿的小豬。

顏志發表示，這是一個非常有意義的活動，可以照顧寒士朋友，讓他們在過年前有頓溫暖的愛心尾牙，領取壓歲紅包，希望大家一起參加年終送暖的活動，多多關懷社會弱勢，讓他們感受溫暖；吳沛憶也叮嚀下周寒流到，寒士們要注意保暖。

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