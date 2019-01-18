他嫌年終6個月輕鬆工作沒前途 網友喊：你不做，我做！

2019-01-18 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在PTT發文，表示自己是行政職，工作輕鬆待遇佳，同事也相處和諧，每個月薪水加上獎金都有30K左右，還有6個月年終；但他最近卻覺得「自己這樣很廢」感覺沒什麼前途，詢問網友自己是否該換工作了？對此，網友紛紛高喊「你不做就讓我做」！

原PO日前發文表示，自己目前在研究室當行政助理，工作快滿2年了，工作地點離家大概2公里內，上班時間彈性免打卡，請假容易不扣薪水，工作輕鬆、同事也相處和睦，且老闆人不錯，常常請吃大餐；薪水方面，每個月加上獎金有30K以上，年終也有6個月。

但原PO表示，最近覺得這份工作沒什麼前途，上班幾乎都在上網，「開始覺得自己這樣很廢」，覺得自己還年輕，這樣感覺很沒競爭力，且老闆快退休了，也不知道工作能做多久，想請問鄉民，自己是不是「該換工作了」，但他表示，「也不知道自己可以幹嘛」。

原PO文章也引起熱烈討論，不少網友高喊「好好喔...」、「羨慕！我想要這樣的工作」、「你不做讓我來」、「好奇是什麼工作」、「年終六個月很多欸」、「找到更好的再離職吧」、「炫耀文」；也有網友表示「你想清楚就好」、「覺得沒前途就轉換軌道吧」。「只看薪水是可以啦，比一般本土行政好不少，但對你職涯來說不太好，再多做幾年要轉行都很難，除非你要做一輩子」。

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