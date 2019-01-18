台師大最小AI晶片開發板曝光 免焊接可立即應用

2019-01-18 17:06

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣師範大學團隊與民間公司合作，去年8月成功推出全球最小的AI晶片「AI小鼠Mipy」，今天更把實體曝光，有別以往晶片需焊接到主機板，該AI晶片開發板能直接連結其他產品，直接讓電子產品AI化，讓台灣在國際AI競爭上更上層樓。

台師大表示，該晶片由電機系AI與機器人團隊研發，成員包含教授王偉彥、許陳鑑及葉家宏，與民間公司合作，推出全球最小型、長及寬各僅0.7公分的人工智慧深度學習神經網路晶片，已在去年8月正式發表，而今更進一步推出該晶片的「終端產品AI驗證開發板」，可讓其成功融入各項電器。

該研究團隊指出，該晶片是放在其他處理器的主控晶片旁，助其升級成智慧感測功能，不用如傳統晶片般，需要焊接到主機板上，適用家居、車載、安防等各項產品，操作也不用寫程式，可讓現有的影音產品達到AI功能，其發明的理念就是小、快、好、省。

研究團隊表示，晶片價格可壓低至1美元，目前則是推出的開發板，是以攝影機作為輸入端，把功能聚焦在圖像辨識，未來則相信可運用到紅綠燈，提供人車變化時的自動切換燈號，或讓相機依照喜好自動拍攝等，希望未來可協助各類電子產品，並讓台灣在國際AI競逐上取得另一勝利。

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