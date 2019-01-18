山手線被國發會退回？ 中市府不解

2019-01-18 16:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部長林佳龍今表示，大台中山手線計畫已被國發會退回，台中市政府若沒新提案就走不下去。市府交通局長葉昭甫回應，尚未收到中央的相關審查回覆公文，如林部長所言確實，不解國發會為何退回林部長任市長時所提的計畫案，其中程序上的疑義須進一步確認。

大台中山手線包括海線鐵路大甲到追分雙軌高架化、山線鐵路高架化由大慶延伸烏日、新建「上環彩虹線」海線大甲到山線后里東西向鐵路串聯、「下環微笑線」成功到追分雙軌化，完成後可建構全程77.2公里環狀軌道系統，串連全市15個行政區。

台中市長盧秀燕昨參加行政院會，再度要求大台中山手線由中央全額出資，交通部長林佳龍今受訪表示，任何國家重要建設都有其程序，行政院國發會已經退回交通部報院審查的方案，盧市長必須重新提案送審，同時也呼籲盧市長要把握時間，因為前瞻基礎建設預算是競爭型，且會滾動式檢討，山手線計畫若沒有再新提案就走不下去。

對此，葉昭甫指出，台中山海環線（山手線）計畫，106年就已納入行政院前瞻基礎建設計畫，經交通部107年6月12日審查通過，並於同年11月9日轉陳行政院審議，目前由行政院審議中。

葉昭甫強調，市府會在收到行政院及交通部的正式審查意見公文後，儘速針對相關審查意見進行補充與回覆，也希望中央考量地方的財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費；同時希望行政院能一次核定山海環線整體規劃，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局儘速啟動綜合規劃作業，以推動大台中的繁榮發展。

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