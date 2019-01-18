台東千隻鳥枉死稻田 稻穀未驗出農藥

2019-01-18 16:34

［記者黃明堂／台東報導］台東縣月初傳出1200隻野鳥慘死，經送驗發現是被未稀釋農藥「加保扶」毒死；不過台東區農業改良場現場採集的稻穀均未驗出農藥，鳥究竟從何處吃進毒穀，至今難以判定。

卑南鄉一處農田在本月5、6日連續兩天出現大量死鳥，包括斑文鳥、珠頸斑鳩、紅鳩、麻雀等，鳥屍散落在四塊剛收成的水稻田及周邊樹豆下。由於周邊農田多採友善農業方式栽種，卻出現大量鳥屍，數量約1200隻，相關單位對此極為重視。

台東動物防疫所採集死亡鳥類胃部穀類送驗，上週檢驗出爐，含有劇毒「加保扶」農藥殘留；台東農改場另從稻田採集稻粒送驗，化驗結果今天出爐，並無相同的加保扶成份，也未檢出其它農藥成份。

台東區改良場場長陳信言表示，採集的稻穀樣品包括農民收割後的稻穀，及掉落田間的稻粒，均未驗出農藥，鄰近並無其它稻田，鳥究竟從何處吃下毒物，無從得知。

警保七總隊目前朝向人為蓄意下毒偵辦，保七總隊第九大隊長台東分隊長吳嘉文表示，日前查訪附近農戶，都說沒有使用農業，最近也訪問過附近的農藥行，也都說沒印象有誰買過這農藥，目前還在偵辦中。

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