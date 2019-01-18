竹縣國旅補助延續到5月 每間500元

2019-01-18 16:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長楊文科今天受邀出席安捷國際酒店開幕活動時，宣布將於2月到5月推出「浪漫台3線 暢遊新竹縣」計畫，延續交通部觀光局國旅暖冬遊方案，獎勵住宿每間房補助500元，不限年齡，每人限申請一次，至多補助1200間，近期將公布實施辦法。

位於新竹高鐵、台鐵六家車站旁、擁有潛水艇般獨特建築外觀的新竹安捷國際酒店（AJ HOTEL），歷經1年試營運，今天熱鬧開幕。董事長陳品峰表示，酒店聘請英國管家培訓人才，以設有廚房、洗衣機的公寓套房吸引商務人士，推出「住帳篷送客房」迎合潮流，135間客房中80間設有帳篷，還提供免費深夜食堂，貼心設計新竹旅八路線及美食地點等服務，使住房率達7成。

楊文科在致詞表示，新竹縣擁有在地特色產業、純樸客家人文及豐富山海資源，配合中央的「國旅暖冬遊方案」在1月底結束，縣政府決定再加碼「獎勵旅遊住宿優惠補助」，從2月1日起延長至5月31日，縣內包括安捷國際酒店等近50家旅宿業共襄盛舉。

補助不限年齡，每人限申請一次，凡於週日至週四入住特約旅宿，每間房補助500元，至多補助1200間，假日及國定假日不予補助，近期將公布實施辦法，歡迎大家來竹縣遊玩入住。

縣府表示，活動期間，將另推出竹縣秘境輕旅行40團、集章抽好禮、消費滿額贈特色小禮及竹縣專屬觀光護照，讓旅客到竹縣輕鬆趴趴走。

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