黎明幼兒園限期拆屋交地 園長要求盧秀燕協調緩拆

2019-01-18 16:19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中黎明幼兒園反拆遷敗訴後，本月8日收到法院拆除通知，應在15天內拆屋交地。幼兒園長林金連18日與多個公民團體到台中市政府抗議，要求市長盧秀燕介入協調緩拆。市府說，此屬私權行為，市府須尊重法院判決，不宜介入。

黎明幼兒園拆遷訴訟案，經台灣高等法院台中分院更三審判決敗訴，應拆除地上物，本月8日收到法院限期履行拆除通知，要在15天內自動履行拆屋交地，否則法院將再履勘及強制拆除。幼兒園長林金連及多個公民團體今天上午聚集市府廣場抗議。

到場公民團體高舉「強拆黎明在即盧市府出面解決」、「黎明幼兒園原地保留」、「官逼民反」等告示牌及白布條，林金連身上則懸掛「黎明幼兒園，迫遷死刑犯，七天後執行槍決」紙板，眾人並高喊「迫遷黎明在即，市府出面解決」。

林金連說，黎明幼兒園一直活在隨時的迫遷陰影下，前市長林佳龍雖也未能解決自辦重劃帶來的重大爭議，但至少有協助暫緩拆除。盧秀燕上任未滿1個月，他們就收到法院要求自拆的通知，要求市長盧秀燕介入協調助暫緩強拆，儘速召開協調會。

市府：尊重法院判決

地政局說，對於自辦市地重畫區均依法監督、依法審查，一切依法行政，地主與重劃會的私權行為皆已交付司法程序，市府是行政機關，於法院判決確定前，無法干預或超越司法，並尊重司法的見解和判決；市府會將相關陳情文件協助轉交司法單位，期司法公正處理。

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