中石化近2億賠償金有共識 台南市府：過年前開始發放

2019-01-18 16:27

〔記者蔡文居／台南報導〕中石化原台鹼安順廠戴奧辛污染案，台南市安南區顯宮3里里民提出國賠訴訟，最高法院於去年11月28日三審判決中石化應賠償受傷害居民合計1億8548萬元，經濟部則免賠，全案定讞。台南市政府今天邀集3里里長及中石化公司代表協調，達成共識，中石化公司於農曆過年前，發放損害賠償金給予無繼承爭議問題的原告，3個月內完成發放。中石化說，這部分共158人。

台南市環保局說，今天邀集受傷害居民代表的顯宮、鹿耳及四草3里里長及中石化公司代表，召開中石化公司所屬前台鹼安順廠戴奧辛污染侵權行為損害賠償協調會，由副市長王時思主持。

會中，雙方達成共識，中石化公司於農曆過年前，發放損害賠償金予無繼承爭議問題的原告，市府全力協助當地里長蒐集領取賠償金資料，共有376位受傷害居民。根據中石化的說法，無繼承爭議問題原告共158人。

環保局說，今天的會議，雙方達成5點共識如下：

1、利息結算日為108年1月25日。

2、中石化公司需成立賠償金專戶，並請區公所及里長協助蒐集賠償所需文件。

3、請區公所提供場地，以利中石化公司辦理請領賠償行政作業事宜。

4、請中石化公司於農曆過年前，發放損害賠償金予無繼承爭議問題的原告，市府全力協助當地里長蒐集領取賠償金資料。

5、鑒於繼承者賠償作業繁瑣的考量下，請中石化公司於3個月內完成發放。



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