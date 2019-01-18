少喝1瓶養樂多...彰縣寒假幸福餐券 價值比去年縮水

2019-01-18 16:21

〔記者張聰秋／彰化報導〕縮水！今天是彰化縣高中職以下學校結業式，明天開始放寒假，全縣有1萬500名經濟弱勢戶的國小和國中學童，可以憑票券面額50元的幸福餐券，憑券就近到超商取餐，每家超商兌換總額不一，從55元到60元不等，相較去年同期最高兌換到68元食物，票券價值縮水，以1瓶養樂多市價7元比喻，少喝1瓶養樂多。

寒假發放幸福餐券對象，包含低收入戶、中低收入戶、家庭突遭變故，或經導師家庭訪視認定的國中小經濟弱勢學生，從2011年起開始推動，今年邁入第9年，學生持餐券就近到縣內5大超商兌換食物，往年經驗，學童拿到餐劵大部分都會如實使用，少數個案沒用，沒用的餐券，經費回歸縣庫。

教育處表示，寒假學童不用來學校上課，沒有營養午餐可吃，教育處編列1200萬元經費受惠學生可憑券取餐，取餐地點7-11、OK超商、全家Family、萊爾富Hi-Life、楓康超市共5大超商兌換午餐，每張幸福餐券面額50元，合作超商加碼，7-11最高可兌換55元食物、OK60元、全家57元鮮食商品或60元便當類、楓康超市60元、萊爾富選擇組合餐60元。

不少家長說福利「回不去了！」也有家長抱怨說，去年合作超商最高可以兌換比餐券面額多出36%，也就是說，50元餐券能夠兌換到68元食物，今年50元最高只能兌換60元，多出20%，物價漲，票券價值卻縮水。

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