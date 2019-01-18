醫病》晚期腎癌轉移骨頭…痛到用「爬」的上廁所

2019-01-18 15:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕66歲的退役軍人王先生在4年前因腳痛就醫，診斷後醫師卻告知是「腎臟癌細胞轉移到骨頭」，讓王先生晴天霹靂；治療過程中他曾全身無力、連站著都有困難，只能用爬的上廁所。

腎細胞癌是腎癌中最常見的惡性腫瘤，1年增加約1300名患者、每年約600名患者死於這癌症。發生原因不明，但洗腎、吸菸、肥胖、家族遺傳者是高風險群。

台北榮總泌尿科醫師黃逸修指出，早期腎癌治療方式以手術切除為主，腎細胞癌晚期患者則以手術與標靶藥物為主，但即使接受手術治療，通常也無法將腫瘤完全切除，轉移與復發的機率極高。

王先生起初因腳痛到骨科就診，經診斷發現髖關節有腫瘤，透過切片檢查確診為腎臟腫瘤轉移至髖關節，隨即轉診至泌尿科，進行手術將腎臟切除。

但骨轉移的部位仍相當疼痛，王先生嚴重到只能仰賴拐杖行走，黃逸修建議以雙重免疫療法持續治療癌細胞，經歷5次療程後，癌細胞已受到控制，定期追蹤檢查結果也檢測不出體內癌細胞。

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