過年前一次購足 羅東年貨市集持續至2/16

2019-01-18 16:02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕方便過年年貨採買，羅東鎮公所推出春節年貨市集，昨起在羅東夜市旁民生市場開幕，持續至2月16日止；鎮公所說；市集品項包山包海，有糖果、糕餅、南北貨及生鮮魚肉，讓消費者一次購足。

羅東鎮為宜蘭商業重鎮，民生市場位於羅東夜市旁，人聲鼎沸，昨年貨市集開幕，市場自治會今提供千份香菇雞湯、炒米粉，為年貨採買活動揭幕。

鎮公所指出，宜蘭縣環保局的市場健康環保美感改造試辦計畫，擇定羅東鎮公有民生市場攤位參與，經過輔導與改造，兼具整潔、環保與美觀要素，也因具備亮麗清爽的攤位形象，藉此達到最佳示範效果，吸引更多消費者。

年貨市集持續1個月，貨品多樣、充足，有糖果、糕餅、南北貨及傳統美食小吃、新鮮蔬果、雞鴨魚肉、年節桌上必備美食、伴手禮等。鎮公所表示，標榜所有需求一次購足，讓民眾不用大老遠跑去其他地方辦年貨。

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