李佳芬回故鄉做公益 示範做韓國瑜愛吃的「獅子頭」

2019-01-18 15:57

〔記者詹士弘／雲林報導〕高雄市長韓國瑜夫人李佳芬今天回雲林做公益，助創世基金會義賣年節禮盒，她也當場認購20份禮盒，希望能為清寒植物人募款「加分」。由於年終將近，又是團圓吃年餐的日子，李佳芬也當場示範烹煮全家最愛的「紅燒獅子頭」，強調手藝來自婆婆的調教。

李佳芬表示，植物人不能像小孩子那麼可愛、像老人家那麼慈祥，就是躺在那裡需要人家照顧，表面看起來植物人似乎無法溝通，但有時看起來又很有知覺，家中如有人臥病在床，全家都得傾全力照料，甚至犧牲工作來照顧，有時候一個照顧者還不夠，需要兩人輪替，非常辛苦，她也見過有人因長期照顧植物人而得憂鬱症，所以照顧植物人的創世基金會讓人特別心疼。

李佳芬3個孩子出生滿月後，都捐一筆錢到創世，就是希望孩子出生開始就要學著去付出，多關心周遭的弱勢家庭，建構社會基本的防護網，保護需要我們注意或關注人的基本生活。

「每個人或多或少盡一份心意，在過年快快樂樂與家人團聚時，讓我們的快樂分享到弱勢家庭。」李佳芬也特別認購20個禮盒拋磚引玉，希望社會大眾一起支持創世。

被問及過年行程，李佳芬表示，韓國瑜又感冒了，從昨晚就開始夜咳，她希望韓國瑜過年時能多休息，回台北看看家人。她不一定選在初二回娘家，時間還有變數。

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