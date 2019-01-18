寒士吃飽30尾牙 苗縣副議長偕立委號召認桌

2019-01-18 15:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「第29屆寒士吃飽30尾牙」將邀請寒士、街友、獨居長輩與單親媽媽於農曆年前享用一頓團圓暖食，全台預計於27日同步辦理，將席開4000桌，並發送每位參與的弱勢500元紅包；苗栗縣副議長李文斌偕同立法委員陳超明，變裝成財神今天到創世苗栗安養院關懷植物人，並剪新春祝福春聯布置安養院區，號召大家一起認桌做公益。

李文斌表示，他長期投身公益，創世基金會在苗栗成立10多年，幫助無數的植物人家庭，這次舉辦寒士吃飽30尾牙宴，讓弱勢能夠吃一頓溫暖的團圓飯，非常有意義，呼籲鄉親朋友一起參與攜手做公益。

陳超明也說，創世致力於植物人照護，幫助許多無助困頓的家庭，真的很不容易，大環境的影響，募款不易，身為苗栗立法委員，本就該幫助苗栗人，回饋在地弱勢，呼籲鄉親支持創世幫助更多弱勢家庭。

創世苗栗院成立18年來，在地深耕幫助清寒植物人家庭，苗栗院去年取得擴院執照，安養人數已達54人，並陸續增加中，安養經費隨之攀升，盼大眾發揮本鄉本土愛心，照顧本鄉本土弱勢，長期小額捐款支持，幫助植物人服務長遠持續。

「植物人雙軌服務暨第29屆寒士吃飽30」尾牙，將於27日於全台16處同步辦理，苗栗地區將席開50桌，期盼各界發揮善心，認助500元紅包或是1桌5千元團圓菜。尾牙愛心專線：（037）275-848。劃撥帳號:22343298。

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