OTT追劇夯卻無人管 消基會：消費者權利難確保

2019-01-18 15:35

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾要追劇或看運動賽事，除無線、有線電視台外、近年還發展出網路提供的新興OTT服務（Over-the-Top service），大致可分為線上影音平台（如Netflix、愛奇藝等）、頻道業者（如公視+）、電信業者（如中華電信MOD/HiNet、台灣大哥大my Video）等。消基會日前調查12家OTT收費平台業者，發現有4家業者不提供猶豫期保障、4家不能退費，且OTT目前無主管機關可管，消費者權益恐受損，呼籲政府應訂出主管機關及遊戲規則。

根據資策會產業情報研究所在2017年，針對台灣網友「上網追劇行為」進行調查，台灣網友追劇花費的平均時間，以1到2小時最多（24.7%），每次花費3小時以上的重度使用者，比例也有約5.3%。

消基會表示，近來有觀察到消費者收看電視的習慣確實已有改變，因為NCC統計2018年第三季有線電視訂戶數，全台第四台用戶數512萬戶，較去年同期下降13萬戶，相當於台北市大同區的人口，換算年產值流失近8億元；更多民眾開始接受可付費訂閱，或可免費收看的OTT影音串流節目。

台灣OTT市場上主要的收費平台業者包含Netflix、LiTV、LINE TV（Choco TV）、KKTV、FOX+、公視+、中華電信MOD/HiNet、台灣大哥大my Video、CatchPlay、遠傳friDay影音/OVO、亞太電信GTTV、愛奇藝等。

消基會這次針對上述12家主流OTT業者進行服務協議調查，發現有4家業者不提供猶豫期保障，包含LiTV、LINE TV（Choco TV）、KKTV、公視+等。

消基會表示，不提供猶豫期保障業者，以服務屬於「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」第2條第5款，不適用消保法第19條猶豫期間解除權規定，但業者這樣做實為擴大解釋，有違消費者合理權益，因為猶豫期除外條款設計，是怕商品腐壞（生鮮商品），或拆封商品價值即為消費者享用（書籍、軟體等），或基於個人衛生等因素，避免企業經濟不當損失，才設定此除外條款，保護企業合理權益。

消費者訂購OTT服務，有收看才有消費，不應以第5款「非以有形媒介提供數位內容或一經提供即為完成線上服務」，排除消費者的合理猶豫期，這對消費者來說，一旦加入平台，就算不喜歡節目型態，也要繳滿月費，缺少消保作為。

消基會呼籲業者比照「有線廣播電視系統經營者／有線播送系統定型化契約應記載及不得記載事項」精神，重新審視服務協議或契約條款，修正不公平的條款內容，爭取消費者信賴。提醒消費者選擇OTT服務應貨比三家，比較提供的節目內容、價格、和契約條款內容，才是聰明消費者。

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