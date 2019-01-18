2019-01-18 15:49

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚萬里長城每天都有很多民眾在登山，而且登山者愈來愈多，但入山口的一座廁所，相當老舊，登山客希望市府能夠改建，而且要增設親子廁所間及濯足區；同時，登山客也認為，廁所旁放置垃圾桶之處，過於髒亂，建議市府應進行清理。

市府觀旅局表示，會進行評估，男女比例、無障礙、親子廁所等，若可行，預計今年就可改建完成；對於垃圾桶四週過於髒亂，大肚區公所表示會進行規劃整理。

萬里長城登山步道地勢稍陡，但視野極佳，風景怡人，每到假日即湧進上千名愛登山的民眾，登山口也販售農特產品，有如一處小市集，雖然入山口有一座廁所，但對日益增加的登山客而言，已不夠使用。

市議員張家銨表示，她每一次到萬里長城時，就有登山的民眾向她反映，入山口的廁所實在太老舊了，雖然有分設男女廁所，但卻忽略掉媽媽要帶小朋友上廁所的需求。

張家銨表示，假日時，很多家長都會帶著小朋友來登山，很多社團也會辦活動，對還不會自己上廁所的小朋友而言，現有廁所空間太小，無法同時容納媽媽及小朋友，建議應增建親子廁所。

此外，還有一些民眾習慣赤腳登山，享受「接地氣」的舒服感，但返程時，雙腳全是泥沙，卻找不到水源可沖洗，因此，張家銨建議規劃一處濯足池，讓享受大自然土地的民眾，可有地方可以洗腳。

張家銨也表示，廁所旁的垃圾桶的環境過於髒亂，很多登山客要上廁所時，就會看到旁邊的垃圾桶過於髒亂，因此建議市府應該要固定進行整理清潔。

另外，有些登山客會攀折花木，張家銨希望市府能立牌，大肚區公所表示，會立禁止攀折花木的立牌。

（白）

上傳完成:【2675882_大肚萬里長城登山客日增 廁所被嫌老舊髒】

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