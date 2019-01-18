新北土石流守護神2.0 警戒避難訊息Line報你知

2019-01-18 15:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕大自然災害往往出其不意，民眾都希望能早一步獲知，才能趨吉避凶，新北市農業局於今年度研發「新北市土石流守護神2.0」LineBot聊天機器人，提供土石流即時資訊及氣象局颱風路徑及定量降雨預報等防災情資，在災害應變期間即時提供地方政府及保全民眾避難疏散依據，平時亦可提供民眾土石流相關學習資訊，讓民眾遠離土石流災害威脅。

農業局長李玟說，在過往土石流防災體系中，係由中央氣象局率先預測雨量，爾後經由農委會水保局知會縣市政府，再進一步提醒公所、里長及民眾等，經過人工處理後，危急資訊才傳到土石流潛勢地區的民眾手中，會讓著急的民眾急得像熱鍋上的螞蟻。

「新北市土石流守護神2.0」整合雨量、颱風路徑及土石流警戒發佈狀況提供於Line平台，民眾可透過Line獲取最即時的土石流災害警戒資訊，進行自主避難疏散，成為防災體系的一環。另民眾可透過訂閱特定行政區的推播設定服務技術，濾除非必要資訊，即時傳送災防示警訊息至手機，讓民眾能及早離災、避災，減少傷亡發生。

李玟說，在全球氣候變遷極端多變的情形下，土石流防災領域必將持續面臨一次又一次的挑戰，農業局研創土石流防災智慧新科技，並配合集水區規劃硬體減災工程及自主防災社區等軟體防災措施，建構新北市的土石流防災聯絡網，保護新北市民人財安全，達成全民自主防減災目標。

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