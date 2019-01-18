新北社工媒合各界資源 改變商場也能救人命

2019-01-18 14:39

〔記者何玉華／新北報導〕〕近日頻繁曝光的家暴事件，只是冰山一角，也凸顯長期以來社工工作的辛苦，新北市政府感謝默默付出的社工，今（18）日在市府舉辦第3屆績優社政人員表揚，副市長謝政達說，社政人員肩負兒、少、老、障、新住民等社會問題的發掘者和福利的媒合輸送者，是市府的社會安全守門員，希望所有社政人員共同努力，一起來守護。

經29區公所及社會局9個業務科提報，共遴選出62名社工人員，分別頒發新秀獎、優等獎、特優獎、長青獎與特殊貢獻獎等5大獎項，希望藉此鼓勵認真負責的同仁，讓各組織內見賢思齊。

獲得特殊貢獻獎的三重區公所社會課長曾明華，媒合資源解決三重天台廣場後方、被外界視為「鬼域」的「29街」；該巷弄整排建物原是私人商場，因經營失敗，負責人遠走，淪為髒亂和弱勢者聚集的淵藪，除由市府列為公安專案列管，跨局處通力合作解決外，曾明華透過媒合諸如新北市愛心會、獅子會、功德會等社會資源，和三重商工及穀保家商學生等進場協助清掃，解決幾十年來的沉疴，轉變成窗明几淨的文創商場。

獲特優獎的永和區公所社會人文課洪麗華，年輕時學會手語，在區公所服務期間，擔任聽障者的溝通橋樑，協助獲取福利資源，並帶領志工協助區內獨居長者就醫和提供送餐等服務，曾在志工送餐時，發現長輩早餐、午餐均未取，叫門也不應，立即通報里長，發現長輩跌躺在冰冷的客廳地板上直打哆嗦，經緊急送醫挽回一命。

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