博愛座加裝扶手 北捷今起試辦

2019-01-18 15:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運今天起試辦博愛座加裝鐵製欄杆式扶手，台北捷運公司表示，博愛座增設扶手，會先在高運量的捷運路線，選擇部分列車的第三、第四節車廂試辦，從今天起試辦6個月後，後續再視成效研議續辦可行性。

台北捷運博愛座，以老人、小孩、孕婦、身障者或身體不適者作為優先座的服務對象，為避免爭議，台北捷運在各站服務站，都可讓民眾申請貼紙或胸章作為辨識依據。

除此之外，北捷公司表示，為體貼使用博愛座的旅客起身方便，已參考各界意見及國內外軌道業者作法，且評估台北捷運現有車型的博愛座空間，將高運量淡水信義線、板南線、中和新蘆線及松山新店線的各路線，選擇部份列車，於第3、4節車廂中靠近第2、3個車門間的博愛座試辦安裝扶手服務。

至於中運量的高架路線文湖線列車。北捷公司表示，文湖線中的馬特拉車型，原廠就有扶手設計；而龐巴迪列車，博愛座旁的駕控平臺，也可供旅客起身扶持，因此文湖線電聯車並未列入此試辦計畫。

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