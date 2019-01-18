守護瀕危植物 屏縣府與保種中心簽約合作

2019-01-18 14:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府與財團法人辜嚴倬雲植物保種中心繼前年（2017年）合作推動「保護屏東瀕滅絕植物─武威山烏皮茶保種行動」後，今天（18日）更進一步簽署「屏東珍稀瀕危物種保種行動合作意向書」，未來在保育物種廣度、技術及資源投入、合作面向等都將更密切。

屏縣府農業處表示，屏東縣南北狹長，含括珊瑚礁岩、丘陵、高山、平原、離島等複雜地形，恆春半島氣候、風土更是自成一格，與台灣其他區域截然不同，孕育出豐富生物多樣性，縣內並設有大武山自然保留區、旭海-觀音鼻自然保留區、墾丁高位珊瑚礁自然保留區、雙鬼湖野生動物重要棲息環境、墾丁國家公園等保育機構，均是孕育自然基因庫的良好條件。

簽約儀式今天（18日）在位於屏縣高樹鄉的辜嚴倬雲植物保種中心，由屏東縣副縣長吳麗雪、保種中心執行長李家維代表簽署。

吳麗雪表示，感謝保種中心積極蒐集屏東特有種，這些原生物種都是屏東的寶貴資產，除生態保育目的，許多物種可能具有藥用、保健等科學研究及開發價值，但當務之急是保存及延續瀕危物種。保種中心掌握種原的蒐集、庫存、繁殖等技術，政府機關則以林業苗圃、公有地綠化等方式，投入資源壯大原生種的族群及基因庫，共同促成原生物種的永續保存。

擔任保種中心執行長的清華大學生命科學系教授李家維表示，經過2年，當初種在屏東縣政府的武威山烏皮茶，長得非常好，在此基礎上，將與屏東縣政府展開更密切的合作，保護更多全世界只有屏東才有的物種。

屏東縣特稀有植物武威山烏皮茶，是國際自然保護聯盟紅色名錄內嚴重瀕臨絕滅物種，經辜嚴倬雲保種中心保育後，至今繁殖已超過1千株，另有屏東捲瓣蘭、鵝鑾鼻燈籠草等植物，都是接下來將與縣府合作保種的植物；有興趣種植武威山烏皮茶的機關團體可向屏縣府申請，通過審核保種中心即可提供樹苗讓民間更多力量也投入保種。

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