雲縣老人保護協會今辦圍爐 資金缺口還有15萬續募款

2019-01-18 14:47

〔記者詹士弘／雲林報導〕歲末年終，雲林縣老人保護協會今天在斗六舉辦獨居老人關懷圍爐，去年雖然全國經濟成長率不差，但協會募款狀況還是很慘，至今日為止，圍爐費用40萬元，資金缺口仍達15萬元。

老人保護協會表示，協會87年起即開始辦理獨老年終圍爐活動，今年在雲林縣府、斗六市公所、信吉傳播、成大斗六分院等團體協助下，在斗六與虎尾席開46桌，陪伴近300名獨居老人一起圍爐、看表演，重溫團圓的感覺。

協會表示，舉辦年終圍爐與準備老人年節禮品需經費約40萬元，可能是各協會都在募年菜或因經濟還是不好，今年募款狀況比往年更差，至今天資金缺口還有15萬元，希望熱心民眾可以踴躍捐款。

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