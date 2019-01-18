暖心又暖胃！新竹市建商回饋助街友辦桌宴請弱勢團體

［記者洪美秀／新竹報導］冷氣團來襲，吃到滿桌熱騰騰的食物，實在好溫暖！新竹市東寧宮每年都會舉辦兩次愛心宴，今年歲末前夕旭唐建設公司主動表達想回饋鄉里、辦愛心宴心願，今天中午在東寧宮前席開70桌，宴請街友及單親家庭和低收入戶家庭，讓吃到滿桌佳餚的弱勢者都說，暖心又暖胃。
新竹市東寧宮主委莊燦耀說，每年廟方都會依據信徒的捐獻，捐款舉辦2次愛心宴，從一開始30桌、50桌，這2年已席開70桌了，除在歲末寒冬辦愛心宴，也有送米活動，今天也送出40萬台斤的白米給低收入戶，每戶30台斤的米，可說是竹市送米最多的廟宇。
莊燦耀說，原本每年過年前夕才會舉辦愛心尾牙宴，但旭唐建設公司主動表達想回饋鄉里辦愛心宴的想法，已連續2年捐款辦尾牙宴，並在今天多加一場愛心宴，要讓街友和低收入戶及弱勢家庭吃飽飽，更希望這場寒冬送暖愛心宴溫暖大家的心。
不少街友看到豐盛又澎湃的菜色都說，好幾天沒吃到熱騰騰的桌菜了，實在很暖心。
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新竹市東寧宮今天舉辦寒冬愛心宴，是在地建商旭唐建設捐款回饋，讓街友和低收入戶都吃得滿足又溫暖。（記者洪美秀攝）
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新竹市東寧宮舉辦寒冬愛心宴，旭唐建設愛心捐款席開70桌，宴請街友和弱勢家庭。（記者洪美秀攝）
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